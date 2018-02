Kurz lässt «Burka-Millionär» abblitzen

Mit viel Facebook-Getöse kündigte der algerische Millionär Rachid Nekkaz an, er werde zehn Geldstrafen wegen Übertretung des Burkaverbots in Österreich zahlen – und zwar in bar bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) persönlich.

Umfrage Sollte die Burka in der Schweiz verboten werden? Nein, jeder Mensch soll selber entscheiden dürfen, was er anzieht.

Nein, Frauen, die religiös unterdrückt werden, hilft ein Burkaverbot auch nicht weiter.

Ja, in einer Demokratie soll jeder in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeigen müssen.

Ja, die Burka steht für eine totalitäre Ideologie, die in einer Demokratie nicht toleriert werden darf.

Ich bin hin und her gerissen

Es ist mir egal

Pünktlich um 11.30 Uhr marschierte er am Montag wie angekündigt vor dem Bundeskanzleramt in Wien auf. Bei sich hatte er die Strafmandate sowie das Geld, insgesamt 950 Euro.

Ohne Termin kein Einlass

Vor Medienvertretern begehrte er Einlass ins Kanzleramt, doch von den beiden Polizisten am Eingang bekam er eine Abfuhr. Ohne Termin kein Einlass, bekam er zu hören. Er habe nächste Woche einen Termin mit Kanzler Kurz, behauptete Rachid Nekkaz. «Dann kommen Sie nächste Woche wieder», war die Antwort des Beamten.

Nekkaz liess es sich trotzdem nicht nehmen, sein Erscheinen als Erfolg und moralischen Sieg zu feiern, und liess sich in Siegerpose, mit Strafmandaten und Bargeld ablichten. Die Polizisten beobachteten die Selbstinszenierung amüsiert.

Verein will Bussen bezahlen

Das Geld für die Burka-Strafen übergab Nekkaz dem Vorsitzenden eines Wiener «Niqab»-Vereins, der die Geldstrafen für ihn einzahlen will.

Nekkaz hatte bereits in Frankreich und Belgien Bussen von Burka-Trägerinnen bezahlt. In Österreich landete er im Oktober 2017 im Spital, nachdem er angegriffen und blutig geschlagen worden sein. In der Schweiz wurde Nekkaz bekannt, nachdem er angekündigt hatte, alle Bussen von Burka-Trägerinnen im Tessin zu begleichen.

(chi)