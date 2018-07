In Nizza kam es am Dienstagabend beim Public Viewing während des WM-Halbfinal-Sieges von Frankreich gegen Belgien zu einer Massenpanik. 27 Menschen wurden laut einem Vertreter der Präfektur verletzt, als in der Nähe einer gut besuchten Bar Feuerwerkskörper gezündet wurden und die Menschen darauf zu fliehen versuchten.

Das Ganze passierte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff. Die Fussballfans verwechselten die lauten Knalle der Feuerwerkskörper mit Schüssen. Die Verletzten kamen glücklicherweise glimpflich davon. Sie trugen hauptsächlich Schnitte und Prellungen davon, wie französische Medien berichten. «Die Leute dachten, es seien Schüsse, ein Angriff, einige wollten sich im Restaurant verstecken», zitiert France Info einen Restaurantbesitzer.

«Eine Welle von Leuten lief auf mich zu»

Ein 20-Minuten-Leser-Reporter war vor Ort, als die Panik ausbrach. «Ich sah nur eine Welle von Leuten auf mich zurennen, es waren sicher Tausend Menschen», schilderte er die dramatischen Minuten. «Tische wurden umgeworfen, Teller, Gläser, alles. Nach diesen Szenen dachten alle sofort an einen Terroranschlag.» Niemand habe gewusst, was passiert sei, sagt der Schweizer Tourist. Er habe eine Frau am Boden sitzen sehen, die nach ihrem Baby geschrien habe, und einen Mann, der seinen Sohn gesucht habe.

Mouvement de foule à #Njce06 à l’issue du match #FRABEL. Une trentaine de blessés légers pour bobologie (coupures, entorses...) entre cours Saleya et quai des USA. 6 ambulances engagées (SP). Grosse frayeur pour certains à lire les visages. pic.twitter.com/JC5nkyhMQd — Christophe Cirone (@Cirone06) 10. Juli 2018

Nizza ist noch immer geprägt vom Terroranschlag vor zwei Jahren. Am 14. Juli 2016 raste ein LKW durch eine Menschenmenge. Anschliessend feuerte der Fahrer Schüsse ab. 86 Menschen starben. Der Attentäter wurde im Führerhaus des LKW von Polizisten erschossen.

Mouvement de panique à #Nice06 Cours Saleya à la fin du match du #Mondial2018 #FRABEL pic.twitter.com/yVpbeog66g — Robin Jouan (@Robin_ANEMF) 10. Juli 2018

