Ladegerät fängt Feuer in Flugzeugkabine

In der Kabine eines Aeroflot-Flugs brach kurz nach der Landung in Wolgograd Panik aus. Grund dafür war eine Powerbank, die unter einem Sitz in Brand geraten war. Die Folge war eine starke Rauchentwicklung in der Kabine.

Ein Flugbegleiter löschte den brennenden Sitz mit einem Feuerlöscher und einer Flasche Wasser. Anschliessend wurde das Flugzeug evakuiert. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand.

(ap)