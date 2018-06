Hat ein lebensmüder Hausbewohner das getan?

Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal mit fünf Verletzten wird gegen einen 54-jährigen Bewohner des Hauses wegen versuchten Mordes ermittelt.

Der Verdächtige hatte den Ermittlungen zufolge in der Vergangenheit angekündigt, nicht mehr leben zu wollen. Darin sehen die Ermittler auch ein mögliches Motiv für die Tat.

Der Mann wurde bei der Explosion am Samstagabend selbst schwer verletzt und konnte noch nicht befragt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. In dem zerstörten Haus fanden sich demnach Hinweise auf eine Manipulation an den Gasleitungen.

Das Mehrfamilienhaus wurde bei der Explosion am Samstagabend weitgehend zerstört. Fünf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

