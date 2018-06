Leiche einer 16-Jährigen vor Grundschule gefunden

Im niedersächsischen Barsinghausen ist eine junge Frau getötet worden. Wie die Polizei in Hannover am Montag mitteilte, handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand höchstwahrscheinlich um eine 16-Jährige aus der Gemeinde in der Region Hannover. Eine abschliessende Identifizierung steht demnach allerdings noch aus.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Tötungsdelikt aus, weitere Einzelheiten oder mögliche Hintergründe sind bislang unbekannt. Passanten hatten die Jugendliche am Sonntagnachmittag auf einer Grasfläche an der örtlichen Grundschule entdeckt und die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

«halbnackt und blutüberströmt»

Nach Informationen der «Hannoverschen Allgemeinen» wurde die 16-Jährige halbnackt und blutüberströmt mit Kopfverletzungen aufgefunden. Die Polizei hatte dies weder bestätigt noch dementiert.

Das Opfer, das in der Nähe des Fundortes wohnhaft war, soll in der Nacht auf Sonntag zu Fuss auf dem Heimweg gewesen sein. Der Kontakt zu Bekannten wurde laut Bericht gegen 1:30 Uhr abgebrochen.

Erinnerung an Fall Susanna

Bereits Anfang Juni machte der grausame Tod einer Teenagerin Schlagzeilen. Die 14-jährige Susanna aus Mainz wurde, nachdem sie zwei Wochen als vermisst galt, erstochen aufgefunden.

Der 20-jährige Ali B. soll die junge Frau vergewaltigt und getötet haben. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. In Vernehmungen gestand er nach Angaben der Ermittler, das Mädchen getötet zu haben. Er bestritt demnach allerdings, Susanna auch vergewaltigt zu haben.

(kaf/afp)