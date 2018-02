LKW rammt Flixbus – mindestens zwei Tote

Bei einem Zusammenstoss mehrerer Lastwagen und eines Reisebusses auf der Autobahn 3 bei Limburg in Hessen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 40 Tonnen schwerer LKW fuhr am Dienstagmorgen am Stauende auf den Bus auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Reisebus wurde demnach gegen einen weiteren Lastwagen geschoben, der wiederum auf einen dritten Laster auffuhr.

Aufgrund des Unfalls wurde eine #Vollsperrung ? eingerichtet. Ausserdem wird unser Hubschrauber eingesetzt um Übersichtsaufnahmen vom Unfallort fertigen zu können. https://t.co/beWvXhvsOQ– Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 13. Februar 2018

Der Busfahrer und ein Lastwagenfahrer kamen laut Polizei bei dem Unfall ums Leben. Ein weiter LKW-Fahrer schwebte demnach in Lebensgefahr. In dem Bus seien zehn Menschen leicht verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Auch der dritte Lastwagenfahrer sei leicht verletzt worden.

Flixbus bestätigt auf Anfrage, dass ein Fernreisebus zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd gegen 9.20 Uhr verunfallt ist. Insgesamt seien 14 Fahrgäste und der Buschauffeur an Bord gewesen. Der Bus war nach Köln unterwegs. «Zurzeit liegen keine weiteren gesicherten Informationen vor. Zur möglichst schnellen Klärung des Geschehens stehen wir in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort», schreibt Flixbus.

(kaf/afp)