Löwe und Tiger attackieren Pferd in der Manege

Ein Löwe und ein Tiger sollten auf einem Pferd reiten – so sah es die ambitionierte neue Nummer in einem chinesischen Zirkus vor. Doch bereits die Probe endet blutig. Die beiden Raubkatzen fallen das Zirkuspferd an. Videoaufnahmen zeigen, wie die Dompteure mit Peitschenhieben versuchen, die Attacke zu stoppen.

Der Vorfall habe sich bereits vor rund zwei Wochen ereignet, zitiert der «Mirror» einen Sprecher des «Taiyang»-Zirkus. Demnach habe das Pferd ausgeschlagen, woraufhin der Löwe zubiss und schliesslich vom Tiger unterstützt wurde.

Das Pferd wehrte sich mit aller Kraft, schleifte seine Angreifer sogar durch den Ring. Diese liessen erst nach mehreren Peitschenschlägen der Zirkusmitarbeiter von dem Tier ab. Es zog sich zwar blutige Wunden zu, dem Sprecher zufolge geht es dem Pferd aber «gut». Ausserdem kämen solche Zwischenfälle bei Proben immer mal wieder vor. Vorstellungen wurden aufgrund der Attacke keine abgesagt.

(kko)