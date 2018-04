Mädchen springen von Balkon

In Edgewater im US-Bundesstaat New Jersey brach am Montag in einem Tanzstudio ein Feuer aus. Mehrere Mädchen retteten sich auf den Balkon. Leute aus der Nachbarschaft versuchten, mit Leitern zu helfen. Keines der Mädchen wurde ernsthaft verletzt. 10 bis 15 erlitten kleinere Verletzungen. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

(jad)