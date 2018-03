Makrobiotiker-Sekte hielt Mitglieder wie Sklaven

Die Polizei der italienischen Region Emilia-Romagna ist am Mittwoch gegen eine Sekte vorgegangen, die ihre Mitglieder zu makrobiotischer Ernährung zwang. Wie der Sender «TG24 Sky» berichtet, sollen die Anführer der Sekte ihre Opfer manipuliert und teilweise als Sklaven gehalten haben. Fünf Menschen befinden sich in Untersuchungshaft.

Was ist Makrobiotik?

Die Basis der makrobiotischen Ernährung ist Vollkorngetreide. Reis ist das bevorzugte Getreide, weil die Begründer der modernen Makrobiotik aus Japan kommen. Die Getreideprodukte werden durch andere Nahrungsmittel, wie Gemüse und Bohnen, bereichert.

Die Makrobiotik zeigt jedoch nicht nur was man essen soll, sondern auch wie man essen soll. Sie spricht sich gegen ein Übermass an Nahrungsaufnahme aus und empfiehlt die aufgenommene Nahrung besonders gut zu kauen.

Viele Makrobiotiker sind der Überzeugung, dass ihre Form der Ernährung in der Lage ist, Krebs vorzubeugen oder sogar zu heilen.

(Quelle: www.gesund-heilfasten.de)



Die Mitglieder der Sekte hätten nach Angaben eines Polizeisprechers eine strenge makrobiotische Diät befolgen müssen. Eine Frau habe zu einem gewissen Zeitpunkt nur 35 Kilo gewogen. Ausserdem sei den Sektenmitgliedern der Kontakt zur Aussenwelt verweigert worden.

Sie arbeiteten gratis und assen seine Produkte

Die Ermittlungen begannen 2013, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Eine junge Frau erstattete damals Anzeige gegen Sektenguru Mario Pianesi, Inhaber einer makrobiotischen Lebensmittelmarke. Pianesi hatte ihr versichert, eine Diät mit seinen Produkten würde unheilbare Krankheiten heilen.

«Drogen heilen nicht, sie kaschieren lediglich die Symptome. Die Medizin tötet, die Ärzte sind Mörder», pflegte Pianesi seinen Anhängern zu sagen. Viele der Mitglieder leiden unter psychischen und körperlichen Gesundheitsproblemen.

In Wahrheit nutzte der Sektenchef die Menschen aus, indem er sie gratis in seinen Produktionszentren arbeiten liess. Pianesi hatte offenbar im Laufe der Jahren einen kostenlosen Catering-Lieferdienst aufgebaut.



