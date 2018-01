Mann wird in MRT-Gerät gesaugt und stirbt

In einem Spital in Mumbai in Indien kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall: Geschäftsmann Rajesh Maru und zwei andere Familienmitglieder begleiteten eine ältere Verwandte zu einer Untersuchung in das Nair Hospital. Dabei half Maru der Patientin, die Sauerstoffflasche zu tragen. Vor dem Betreten des Raums mit dem Magnetresonanztomografen* (MRT) meldete der 32-Jährige Bedenken an – Metall-Objekte sind im MRT-Raum eigentlich strikt verboten, da sie mit dem Magnetfeld des Geräts reagieren. Das Personal winkte ab.

Dann ging alles blitzschnell: Das Magnetfeld wirkte auf den Zylinder der Sauerstoffflasche, wodurch Maru mit voller Wucht in die Röhre des MRT hineingezogen wurde.

Beim Aufprall gegen das MRT-Gerät wurde die Flasche beschädigt und Maru inhalierte den flüssigen Sauerstoff, der aus dem Zylinder austrat. Obwohl Spital-Angestellte sofort zur Hilfe eilten, verstarb der junge Mann innert zweier Minuten an den Folgen eines Pneumothorax, einer Luftansammlung im Brustkorb.

Personal behauptete, MRT-Gerät sei abgeschaltet

Wie der Sender Al Jazeera berichtet, hatte der Techniker, der die MRT-Untersuchung durchführen sollte, Maru versichert, dass der Tomograf abgeschaltet sei. «Bevor Rajesh mit der Flasche in den MRT-Raum ging, haben wir das Personal auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Aber sie sagten, es sei alles in Ordnung», erzählt sein Schwager Harish Solanki der «Times Now News».

Der Verwandte des Opfers ist fassungslos, denn bisher habe das Spital den Fehler offiziell nicht eingestanden, so Solanki zu «Zee News India».

Marus Familie wirft dem Spital vor, die Sicherheitsvorschriften vernachlässigt zu haben. Die Spitalleitung hat eine Untersuchung angeordnet. Mittlerweile nahmen die Behörden den Techniker und einen Arzt fest. Sie wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Verwaltung des indischen Bundesstaates Maharashtra bot den Angehörigen 500'000 Rupien (umgerechnet rund 7400 Franken) Schadenersatz an.

Gefahr durch Sauerstoffflaschen

Unfälle im MRT-Raum endeten schon in der Vergangenheit mit bösen Verletzungen oder gar tödlich. 2014 wurden in Delhi zwei Spitalangestellte schwer verletzt, als sie bei einem ähnlichen Vorfall mit einem Sauerstofftank in ein MRT-Gerät hineingesaugt wurden. Vier Stunden lang lagen sie dort vom Behälter erdrückt.

Im Jahr 2001 starb ein sechsjähriges Kind, als eine Flasche im MRT-Raum mit einer Geschwindigkeit von fast neun Metern pro Sekunde durch die Luft geschleudert wurde und es am Kopf traf. Der Junge erlitt einen schweren Schädelbruch.

*Die Magnetresonanztomografie, abgekürzt MRT oder MR, ist ein Verfahren, das vor allem in der Medizin zur Darstellung von Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper eingesetzt wird.

Ein Youtube-Video illustriert die Reaktion einer Sauerstoffflasche mit einem MRT-Gerät.



(kle)