Mann fällt Baum und zerstört dabei ein Haus

Das Vorhaben eines Mannes in der Provinz Son La in Vietnam ist gänzlich gescheitert: Als er versuchte, einen mehrere Meter hohen Baum zu fällen, stürzte dieser auf das Dach eines Hauses und richtete dabei einen riesigen Schaden an.

Der Mann traf zu Beginn der Fällarbeit noch einige Sicherheitsmassnahmen: Mit einem Seil band er den oberen Teil des Baumes an, um zu vermeiden, dass dieser in die falsche Richtung kippt. Die Aufnahmen im obigen Video zeigen, dass das Seil aber deutlich zu dünn dafür war.

(kle)