Mann schiesst auf schwedische Fussballfans

Schwedische Medien berichten von Schüssen in der Stadt Malmö. Demnach hat am Montagabend ein Mann mit einer automatischen Waffe auf eine Gruppe von Menschen geschossen, die den Sieg der schwedischen Fussballmannschaft feierten. Laut der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» sind fünf Personen verletzt.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw