Mann springt mit fremdem Kind vor Zug

Ein Fünfjähriger wartete am Donnerstag gegen 18 Uhr zusammen mit seinen Eltern und zwei jüngeren Geschwistern am Bahnsteig des Wuppertaler Hauptbahnhofs, als ein 23-jähriger Mann ihn schnappte und mit ihm einem einfahrenden Zug entgegenlief. Dann sprang der Mann mit dem Kind in das Gleisbett.

Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, der Zug rollte dennoch einige Meter über die beiden hinweg. Kurz vor dem Zusammenstoss hatte sich der Mann mit dem Kind der Länge nach zwischen die Schienen gelegt, so dass er unverletzt blieb. Das Kind aber zog sich leichte Verletzungen zu, die im Spital behandelt wurden.

Passanten hielten den 23-Jährigen – ein polizeibekannter Mann aus Wuppertal – fest, bis die Polizei eintraf. Diese hat nach eigenen Angaben eine mehrköpfige Mordkommission eingesetzt und ermittelt wegen versuchter Tötung.

Noch ist nichts über das Motiv des Täters bekannt. Die Polizei geht von einem erweiterten Suizidversuch aus.

(gux/afp)