Vater verteidigt Töchter gegen Eisbär bis zum Tod

Im hohen Nordosten Kanadas ist ein Mann nach einer Eisbärenattacke gestorben. Der 31-jährige Aaron Gibbons sei mit seinen beiden Töchtern auf einer Insel in der Hudson Bay unterwegs gewesen, teilte die kanadische Polizei am Mittwoch mit.

Als der Eisbär sich genähert habe, habe Gibbons seinen beiden Töchtern zugerufen, zum Boot zurückzulaufen, sagte sein Onkel dem Fernsehsender CTV. Eines der Mädchen im Primarschulalter habe dann über Funk Hilfe gerufen. Der Onkel erzählt: «Wir haben den Hilferuf gehört. Das war schrecklich.» Der Vater sei noch vor Ort verstorben.

Auf Twitter betrauert der Onkel den Tod des zweifachen Vaters:



My qangiaq died a hero today. The bear surprised him and his children, so he put himself between them and the bear to let them escape. The bear had no fear @churchillwild