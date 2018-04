Massive Störungen im europäischen Luftverkehr

Der Ausfall eines zentralen Computersystems der europäischen Flugsicherung Eurocontol hat am Dienstag zu weitreichenden Störungen im europäischen Luftverkehr geführt. Der Flughafen Zürich ist nur marginal betroffen.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible.– EUROCONTROL (@eurocontrol) 3. April 2018

Wie die Organisation in Brüssel mitteilte, war ein System zum Datenaustausch und zur Koordinierung von Flugplänen betroffen. «Schätzungsweise die Hälfte» der geplanten 29'500 Flüge in Europa könnten durch den «Systemausfall» am Dienstag verspätet sein. Wegen des Ausfalls würden «Notfallverfahren» genutzt, erklärte Eurocontrol in einer ersten Mitteilung am Nachmittag. Dadurch reduziere sich «die Kapazität des europäischen Netzwerks um schätzungsweise zehn Prozent».

Laut Medienstelle des Flughafen Zürichs sind auch einige Flüge ab und nach Kloten betroffen, allerdings halte sich die Verspätungs-Situation in Grenzen. Passagiere, die von Zürich aus abfliegen, müssten durchschnittlich mit einer Verspätung von 10 bis 20 Minuten rechnen, sagte Flughafensprecher Philipp Bircher auf Anfrage. Man müsse nun schauen, wie sich die Situation entwickle.

Sicherheit gewährleistet

Betroffen von der Panne war demnach das Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS). Durch dieses werden Flüge und Kapazitäten innerhalb des europäischen Luftraums koordiniert. «Die Flugsicherung direkt ist nicht betroffen und es gibt keine Auswirkungen auf die Sicherheit», erklärte Eurocontrol.

#ÚLTIMAHORA La mitad de los vuelos europeos podría sufrir retrasos a causa de una falla técnica (Eurocontrol) #AFPpic.twitter.com/0aeArUMQLJ– Agence France-Presse (@AFPespanol) 3. April 2018

«So etwas hatten wir noch nie», sagte eine Eurocontrol-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Wenig später hiess es in einer weiteren Erklärung, das Problem sei identifiziert. Demnach gingen durch die Panne alle Flugpläne verloren, die vor 12.26 Uhr (MESZ) in das System eingegeben wurden.

Eurocontrol forderte die Fluggesellschaften auf, die Flugpläne erneut in das System einzugeben. Die Organisation rechnete aber erst am späten Abend damit, dass sich die Lage wieder normalisiert.

Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) sagte AFP, auch an Airports in Deutschland laufe nun alles «etwas langsamer» durch den Ausfall. «Es ist mit Abflugverzögerungen zu rechnen.» Das Ausmass sei derzeit aber noch unklar.

(nag/afp)