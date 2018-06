McDonald's ersetzt seine Plastik- mit Papierröhrli

Die Fast-Food-Kette McDonald's hat angekündigt, ihre Röhrli durch solche aus Papier zu ersetzen. Ab September und zuerst nur für die Restaurants in Irland und Grossbritannien, wo 1,8 Millionen Röhrli verbraucht werden – pro Tag.

Umfrage Röhrli aus Papier statt aus Plastik. Wie finden Sie das? Sehr gut, höchste Zeit ist das!

Ist mir doch gleich, Hauptsache die Cola flutscht.

Ich gehe nicht zu McDonald's .

McDonald's wolle unter anderem mit dieser Massnahme sein globales Ziel erreichen, 100 Prozent seiner Verpackungen aus nachhaltigen Rohstoffen produzieren zu lassen, hiess es – ein ambitioniertes Ziel für einen Konzern, dessen Konzept auch auf dem Wegwerf-Prinzip gründet.

McDonald's Schweiz «beobachtet Entwicklung»

Der Entscheid für die Papierröhrli geht auf einen Test zurück, der Anfang Jahr in einigen Filialen durchgeführt wurde, wie die BBC berichtet. Der britische Umweltminister Michael Gove begrüsste den Schritt als «gutes Beispiel für andere grosse Konzerne».

McDonald's will die Papierröhrli nun auch in ausgewählten Restaurants in den USA, Frankreich und Norwegen testen.

Langsamer geht es McDonald's Schweiz an: «Wir beobachten die Entwicklung in den anderen Märkten und sind mit dem globalen Umwelt- und Verpackungsteam in Kontakt», hiess es auf Anfrage von 20 Minuten.

Plastikfreie Parlamente

Beim Kampf gegen Plastikmüll will auch das Europaparlament mit gutem Beispiel vorangehen. Dazu sollen Wasserflaschen aus Plastik künftig aus den Räumen der EU-Volksvertretung verbannt werden.

Ein Schritt, den auch das britische Parlament kürzlich beschlossen hat: Plastikröhrli, Plastiktaschen, Plastikgeschirr und -besteck werden dort bis 2019 abgeschafft.

Und die Schweiz? Ist ganz vorne mit dabei: Im Bundeshaus gibt es laut «Infosperber» weder Plastikbesteck noch -geschirr.

Dieser Artikel bzw. das Video entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/Sat 1.



(gux)