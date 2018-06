Der Westen Japans ist am Montag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoss in der Nähe von Osaka habe eine Stärke von 5,3 gehabt und sich in 15,4 Kilometern Tiefe ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) mit.

Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke mit 6,1 an. Das Epizentrum habe in zehn Kilometern Tiefe gelegen. Eine Tsunami-Warnung wurde aber nicht ausgegeben.

Ein Schweizer, der seine Schwiegereltern in Kobe besucht, berichtet von grossen Schäden am Bahnhof Asagiri. «Nichts geht mehr, keiner kommt zur Arbeit». In Osaka gebe es beträchtliche Schäden und vereinzelte Brände. Auch müsse man sich auf starke Nachbeben einstellen. Das Beben sei nicht so stark spürbar wie in Osaka und dennoch beträchtlich gewesen. «Es fühlte sich an, als ob jemand am Haus rüttelt. Es war, als wären wir auf stürmischer See. Jedes Beben dauerte etwa drei bis fünf Sekunden», so der Leserreporter.

Mindestens drei Tote

Bei dem starken Erdbeben kamen mindestens drei Menschen ums Leben. Mindestens 61 Personen im Raum der Millionenstadt Osaka hätten zudem Verletzungen erlitten, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Ein 9-jähriges Mädchen starb, als eine Wand in einem Swimmingpool einstürzte.

Auch ein älterer Mann wurde den Berichten nach von einer Mauer erschlagen; ein anderer wurde von einem umstürzenden Bücherregal buchstäblich begraben. In Läden fielen Waren aus Regalen.

Im Lift steckengeblieben

Durch die Erschütterung der Stärke 6,1 fiel in mehr als 170'000 Haushalten in Osaka und der Nachbarprovinz Hyogo der Strom aus. In mehr als 100'000 Haushalten wurde zudem die Gasversorgung unterbrochen. Einige Menschen blieben auf dem Weg zur Arbeit in Aufzügen stecken.

In einigen Gegenden wurde der Zugbetrieb während des morgendlichen Pendlerverkehrs unterbrochen, da es keinen Strom gab. Der Betrieb der Hochgeschwindigkeitszügen wurde allerdings wie in solchen Fällen üblich vorübergehend bewusst gestoppt.

Berichte über Unregelmässigkeiten in Atomkraftwerken der Region gab es hingegen nicht. 1995 war die Region von einem Beben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Damals kamen dabei mehr als 6434 Menschen ums Leben.

(chk/kaf/afp)