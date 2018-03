Parker (2) darf mit Michelle Obama tanzen

Das Gemälde der ehemaligen First Lady in der National Portrait Gallery in Washington beeindruckte Parker Curry (2). So sehr, dass sie wie gebannt darauf starrte. Ein Foto des Mädchens ging viral – und erreichte auch Michelle Obama.

Kurzerhand lud die Frau von Barack Obama das Mädchen jetzt zu sich ein. Wie das Treffen der beiden ablief und was Taylor Swift damit zu tun hat, sehen Sie im Video.

(bla)