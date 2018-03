Nach All-Aufenthalt ist Zwilling kein Zwilling mehr

Scott und Mark Kelly haben viel gemeinsam: Sie sind Zwillinge, beide (logischerweise) 54 Jahre alt, beide arbeiten bei der US-Weltraumbehörde Nasa. Und beide stellten sich nun auch für ein Experiment zur Verfügung.

Ziel: Erkenntnisse gewinnen, wie sich lange Weltraumreisen auf den Menschen auswirken. Während der sechs Minuten ältere Mark am Boden blieb, flog Scott im März 2015 (gemeinsam mit dem Russen Michail Kornijenko) für ein Jahr zur Raumstation ISS. Normalerweise dauern Aufenthalte im All bis zu einem halben Jahr.

DNA «unerwartet verändert»

Nach seiner Rückkehr forschte ein Team mehrere Jahre lang und fand schliesslich heraus: Scotts DNA war nicht mehr dieselbe, sieben Prozent seiner Gene hatten sich «unerwartet verändert», so die Forscher. Das heisst: Die eineiigen Zwillinge haben nicht mehr die exakt identischen Gene wie bei ihrer Geburt am 21. Februar 1964.

Von den Forschungsergebnissen erfuhr der 2016 pensionierte Scott Kelly, mit 520 Tagen im All der erfahrenste Nasa-Astronaut, offenbar durch Zufall. Auf Twitter reagiert er verblüfft: «Was, meine DNA hat sich um sieben Prozent verändert? Ich habe das gerade aus der Zeitung erfahren. Gute Nachrichten! Jetzt muss ich @ShuttleCDRKelly nicht mehr länger meinen eineiigen Zwillingsbruder nennen», scherzt er.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5