Nein, Turm, kipp in die andere Richtung!

Der Abriss eines 53 Meter hohen Silos in der dänischen Hafenstadt Vordingborg lief anders als geplant. Das Gebäude aus Beton fiel in die falsche Richtung und schrammte haarscharf an einem Kulturzentrum mit Bibliothek vorbei.

Auf dem Video ist zu sehen, wie die dänische Sprengstoffbehörde rechts vom Silo ein Areal vorbereitet hatte, um die herabstürzenden Trümmer aufzufangen. Nach der Explosion wankte der Turm zunächst in die richtige Richtung, kippte dann aber doch nach links.

Niemand wurde verletzt, doch einige Betonblöcke beschädigten das Kulturzentrum. Die dänische Zeitung BT berichtet, dass der Abriss laut Sprengstoffbehörde korrekt vorbereitet wurde. Jetzt soll eine Untersuchung die Ursache des Unfalls klären.



(kle)