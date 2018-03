Schüsse an US-Highschool – mehrere Verletzte

Erneut sind an einer High School in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland am Dienstag bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort.

Der Sheriff bestätigte die Schüsse. Der Sender NBC berichtete von Verletzten. Nähere Angaben lagen nicht vor. Great Mills liegt etwa 90 Autominuten südöstlich von Washington. Etwa 1600 Schülerinnen und Schüler besuchen die Great Mills High School.

Ein Schüler der betroffenen Schule berichtete beim Nachrichtensender CNN aus dem Gebäude, mehrere Schüler seien von Kugeln getroffen worden, möglicherweise seien es sieben gewesen. Für diese Zahl oder für Verletzte gab es keine offizielle Bestätigung.

Omg great mills high school on lock down for a shooter 3 confirmed dead and one CPR in progress!!! Prayers to EVERYONE– Crystal Beckwith (@Cbeckwith623) March 20, 2018

#BreakingNews - We're investigating reports of a high school shooting at Great Mills High in St. Mary's County, Maryland.We're EN ROUTE NOW@WUSA9– Mike Valerio (@MikevWUSA) March 20, 2018

Jemand sei möglicherweise ums Leben gekommen, schreibt ein Twitter-Nutzer.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there's already someone possibly dead. Please pray for us.– Mollie Davis (@davism0llie) March 20, 2018

Great Mills liegt knapp 100 Kilometer südöstlich von Washington. Karte: Google

Update folgt...

(oli/sda)