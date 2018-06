Paar hat vor aller Augen Sex im Flugzeug

Während eines Flugs nach Mexiko ging ein verliebtes Paar ordentlich zur Sache. In den hinteren Reihen des Flugzeuges kam es zum Geschlechtsverkehr.

Die anderen Fluggäste bekamen von dem wilden Treiben natürlich schnell Wind, wollten die beiden aber auch nicht stören. Stattdessen zückte ein Paar, das ein paar Reihen weiter vorne sass, das Smartphone und filmte die heisse Szenen.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE