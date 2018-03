Paketbomber sprengt sich selber in die Luft

Der mutmassliche Paketbomber von Austin ist tot. Er habe sich in seinem Auto am frühen Mittwochmorgen in die Luft gesprengt, als er festgenommen werden sollte, teilte die Polizei mit.

Man habe den Wagen des Verdächtigen verfolgt, der zu einem Hotel in Round Rock im Norden der Stadt, fuhr. Während die Ermittler auf die Spezialeinheit SWAT warteten, verliess der Mann das Hotelgelände in seinem Auto, sagte der Polizeichef von Austin, Brian Manley, in einer ersten Erklärung. Als sich das SWAT-Team dem Fahrzeug näherte, sprengte sich der Verdächtige in die Luft. «Der Verdächtige ist tot», sagte Manley. Bei der Explosion wurde ein Polizist verletzt.

24-jähriger Weisser

US-Medien zufolge soll es sich bei dem Toten um einen 24-jährigen weissen Mann handeln. Ob er bei seinen Taten alleine agierte, blieb zunächst unklar.

Seit dem 2. März waren vor allem in Austin, der Hauptstadt des Bundesstaats Texas, mehrere Sprengsätze explodiert; dabei gab es zwei Tote und mehrere Verletzte. Die Ermittler suchten fieberhaft nach Hinweisen und nannten die Angriffe die Arbeit eines «Serienbombers», der seine Taktik zunehmend änderte.

US-Präsident Donald Trump gratulierte den Ermittlern.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. März 2018



Rassistisches Motiv oder Zufall?

Zuletzt explodierte am Dienstag in einem Briefzentrum der Stadt Schertz bei San Antonio ein Paket, wodurch ein Mensch leicht verletzt wurde. «Der Verdächtige ist tot», sagte der Polizeichef von Austin, Brian Manley.

Bei den beiden Todesopfern der Explosionsserie handelt es sich um einen 17- und einen 39-jährigen Schwarzen; ausserdem wurde eine 75-jährige Frau hispanischer Abstammung lebensgefährlich verletzt. Die Polizei vermutete zunächst ein rassistisches Motiv des Täters. Da aber auch Weisse unter den Opfern waren, wurde auch nicht ausgeschlossen, dass die Auswahl der Ziele zufällig erfolgte.

