Panda-Baby begeistert Zoo-Besucher

Der im vergangenen Sommer in Frankreich geborene kleine Panda zeigte sich am Samstag erstmals in der Öffentlichkeit. Yuan Meng erkundete verspielt das Gehege im Zoo Beauval in Zentralfrankreich, begleitet von seiner Mutter Huan Huan.

Panda-Baby zeigt sich erstmals

Zahlreiche Besucher wollten einen Blick auf das gut elf Kilo schwere Pandamännchen werfen, wie France 3 berichtete – und waren offensichtlich hin und weg: «Er ist so süss», sagte eine Frau dem Sender.

Yuan Meng war im August 2017 geboren worden und zieht seitdem grosses Interesse auf sich. Patin des Tiers ist Frankreichs Première Dame Brigitte Macron. Die Eltern von Yuan Meng waren im 2012 nach Frankreich gekommen – die Tiere wurden von China für zehn Jahre ausgeliehen.

(roy/sda)