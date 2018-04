Parkland-Schüler zwingt Fox-Frau in die Knie

Der Kampf um die politische Themenführerschaft nach dem grausamen Schulmassaker von Parkland in Florida hat in den US-Medien ein erstes Opfer gefordert. Die konservative Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham verlor vergangene Woche einen Grossteil ihrer Werbekunden durch einen Boykott. Angezettelt hatte ihn David Hogg, ein 17-jähriger Überlebender des Angriffs vom 14. Februar, bei dem 17 Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen getötet wurden.

Hogg fiel in den Stunden nach dem Blutbad als sprachmächtiger Zeuge auf und wurde in der Folge von TV-Kamerateams reihenweise interviewt. Er artikulierte besser als die meisten anderen die Empörung der Schülerschaft über die laschen Waffengesetze in den USA.

Frühe Kritik

Hoggs Erfolg ärgerte rechtsgerichtete Medien, die schärfere Waffengesetze ablehnen. Letzten Mittwoch höhnte die prominente Fox-Frau Ingraham in einem Tweet darüber, dass Hogg trotz eines exzellenten Notendurchschnitts von vier Colleges seiner Wahl abgelehnt wurde. «Und jetzt jammert er darüber»:

Das liess Hogg nicht auf sich sitzen. Er griff zu einer Liste von Werbekunden von Ingrahams Programm und forderte die Firmen auf, ihre Spots zu stoppen. Der Boykottaufruf zeigte sofortige Wirkung: Ingraham verlor bis am Wochenende fünf ihrer 20 wichtigsten Werbekunden, darunter Bayer, Johnson & Johnson und den Schweizer Nestlé-Konzern. Insgesamt sprangen über 15 Firmen ab. Laut «The Wrap» büsste Ingraham 52 Prozent ihrer Werbezeit ein.

Notbremse

Da zog die Moderatorin die Notbremse und entschuldigte sich bei Hogg. In einem aufrichtig klingenden Tweet schrieb sie: «Im Sinn der heiligen Woche tut es mir leid, dass ich ihm oder anderen mutigen Parkland-Opfern Schmerz zugefügt habe»:

Any student should be proud of a 4.2 GPA —incl. @DavidHogg111. On reflection, in the spirit of Holy Week, I apologize for any upset or hurt my tweet caused him or any of the brave victims of Parkland. For the record, I believe my show was the first to feature David...(1/2) — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) March 29, 2018

Doch der beleidigte Teenager akzeptierte Ingrahams Entschuldigung nicht, da sie bloss aufgrund der Werbeverluste ausgesprochen worden sei. Er werde Ingrahams Reuebekundung erst annehmen, wenn sie anprangere, wie ihr Network ihn und seine Freunde behandelt habe, twitterte Hogg:

I 100% agree an apology in an effort just to save your advertisers is not enough. I will only accept your apology only if you denounce the way your network has treated my friends and I️ in this fight. It’s time to love thy neighbor, not mudsling at children. https://t.co/H0yWs4zMGk — David Hogg (@davidhogg111) March 29, 2018

Tatsächlich gab der Schüler-Aktivist seinen Kritikern einige Munition. In einer Videomontage stellte der «Washington Free Beacon» radikale Äusserungen Hoggs zusammen. Darin bezeichnet er die Lobby-Organisation NRA als «Kindermörder» und rechnet aus, wie viel «Totengeld» pro Kind in Florida Senator Marco Rubio von ihr entgegengenommen habe. In den Clips braucht Hogg zudem hemmungslos Schimpfwörter wie «shit» und «fucking»:

Linksgerichtete Kommentatoren halten weiterhin aufrecht, dass Ingraham mit ihrem Tweet gegen den minderjährigen Hogg ein Tabu gebrochen habe. «Über Politik lässt sich streiten, aber es gibt immer noch menschlichen Anstand», sagte der Werbemann Donny Deutsch auf MSNBC. «Wir können keine Tiere auf Sendung haben, die Kinder angreifen.»

Helfer im Hintergrund

Konservative Reaktionen auf den Boykott werden dagegen zunehmend kritisch. Joe Concha von «The Hill», der Hogg anfangs als «High-School-Journalist mit einer mehr als eindrücklichen Professionalität und Klarheit» gelobt hatte, fragte sich, ob der Boykott nicht gegen Ingraham, sondern gegen Fox News generell gerichtet sei. Er zitiert Ben Shapiro auf «The Daily Wire»: «Man liebt vielleicht nicht, was Ingraham sagte. (…) Aber in Sachen Bösartigkeit kommt es nicht im Entferntesten an das heran, wie Hogg Leute angriff, mit denen er nicht einig ging.»

Inzwischen ist klar, dass Hogg mit dem Boykott stark von «Media Matters» unterstützt wurde. Diese Organisation dient seit Jahren als Speerspitze gegen konservative Medien und hat schon mehrere erfolgreiche Werbeboykotte organisiert.

Ferienpause

Fox News trennt sich trotz der Werbeverluste vorerst nicht von Ingraham. «Wir können und dürfen nicht zulassen, dass Stimmen durch politische Einschüchterungsversuche zum Verstummen gebracht werden», schrieb Ko-Präsident Jack Abernathy.

Damit sich die Wellen legen können, ist Ingraham bis Ende Woche in die Ferien gefahren. Hogg wird weiter in den Medien herumgereicht. Die Frage steht im Raum, ob Wortführer Hogg weiterhin den Sonderschutz eines Kinds und Opfers beanspruchen darf.

