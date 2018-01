Pilot macht Notlandung auf der Autobahn

Als «wahrhaftiges Wunder» bezeichnete der Chef der zuständigen Feuerwehr die Landung auf der Autobahn im kalifornischen Orange County. Der 24-jährige Pilot Izzy Slod war mit einem Freund in seinem Kleinflugzeug von San Diego nach Van Nuys in Los Angeles unterwegs, als er am Sonntagabend (Ortszeit) wegen technischer Probleme notlanden musste.

Umfrage Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl? Ja, immer.

Nein, ich bin ein Kopfmensch.

Das kommt auf die Situation an.

«Wir flogen gerade zwei Kilometer von der Küste entfernt über dem Meer, als plötzlich der Motor ausfiel», sagt Slods Freund Daniel Gross zu NBC4. Sie hätten gemerkt, dass sie es unmöglich bis zum nahe gelegenen John-Wayne-Flughafen schaffen würden, so Slod zu KTLA – schnell musste eine Lösung her.

«Das Training hat sich zum Glück ausbezahlt»

Sie hielten Ausschau nach Landemöglichkeiten, wobei ihnen die Autobahn ins Auge stach. Man habe eine, maximal zwei Minuten Zeit, um eine Entscheidung zu fällen, wie Slod selber sagt: «Ich folgte meinem Bauchgefühl und hielt auf den wenig befahrenen Freeway zu.» Und tatsächlich: Er schaffte es, dort zu landen und auszurollen – unter einer Autobahnbrücke hindurch. Niemand wurde verletzt, auch das Flugzeug trug keine sichtbaren Schäden davon.

Zu lernen, was man in solchen Notsituationen tun muss, sei Teil der Pilotenausbildung, sagt Slod: «In diesem Fall hat es sich zum Glück ausbezahlt.» Und obwohl er nur haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist, hat er seinen Humor nicht verloren: «Sehen Sie, ich habe das Flugzeug freundlicherweise so parkiert, dass die Autos vorbeifahren konnten», erklärt Slod der NBC-Journalistin.

(nk)