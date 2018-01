Tory will Obdachlose vor Harrys Hochzeit verbannen

Dem konservativen Politiker Simon Dudley sind die Obdachlosen in Windsor ein Dorn im Auge. Um so mehr, seit bekannt ist, dass Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle am 19. Mai auf Schloss Windsor heiraten werden. Der Chef des Royal Borough of Windsor and Maidenhead, des Verwaltungsbezirks, zu dem Windsor gehört, hat die Polizei gebeten, die Gegend im Vorfeld der Feierlichkeiten von Obdachlosen zu säubern.

Dudley schrieb dem «Guardian» zufolge einen Brief an die zuständige Polizeibehörde und bat um Massnahmen gegen «aggressives Betteln und Einschüchterung» sowie gegen «Taschen und Müll», die auf den Strassen herumliegen würden.

Zuvor hatte der Ratsvorsitzende bereits auf Twitter seinem Unmut über die «Epidemie der Obdachlosigkeit und Landstreicherei» Luft gemacht und laut «Daily Mail» behauptet, Bettler würden Touristen sogar dazu bringen, an Geldautomaten Bares für sie abzuheben.



Sadly there is an epidemic of rough sleeping and vagrancy in #Windsor @RBWM. I will be writing to @StansfeldPCC copying @TVP_Chief @Bhupinderrai70 at @ThamesVP @TVP_Windsor asking for them to focus on dealing with this before the #RoyalWedding — Simon Dudley (@MrSimonDudley) 27. Dezember 2017

Sicherheitsrisiko Obdachlose

In seinem Brief betont Dudley, es gebe genügend Anlaufstellen für Hilfesuchende, wie Notunterkünfte in der Nacht oder Betreuungsstellen für Drogen- und Alkoholkranke. Viele Menschen auf den Strassen von Windsor, so fährt der Kommunalpolitiker fort, bettelten, aber seien nicht obdachlos. Und die, die wirklich obdachlos seien, seien es freiwillig, weil sie alle Hilfsangebote zurückwiesen.

Das Problem, so Dudley, lasse «eine hübsche Stadt in einem leider unvorteilhaften Licht» erscheinen. Zudem seien Unrat und Habseligkeiten der Obdachlosen, die teilweise unbeaufsichtigt zurückgelassen werden, ein Sicherheitsrisiko. Weil Windsor für viele Touristen attraktiv sei, müsse man hier ausserdem härter gegen Bettler vorgehen. Diese würden für Bewohner und Touristen eine «besorgniserregende und feindselige Atmosphäre» schaffen. Der Vorsitzende des Kommunalparlaments forderte die Polizei auf, nach einem Gesetz von 1824 zu handeln, das Obdachlosigkeit und Bettelei unter Strafe stellt.

@TVP_Windsor are you not worried at all this is a bit of a security concern? @TVP_Chief @StansfeldPCC pic.twitter.com/FKynBugEiV — Matt Gooderick (@MattGooders) 31. Dezember 2017

NGOs laufen Sturm

Gegen Dudleys Vorstoss formiert sich reger Widerstand. Mehrere Hilfsorganisationen für Obdachlose haben die lokalen Behörden aufgefordert, mehr für Heimatlose zu tun, anstatt sie zu drangsalieren. «Obdachlose zu stigmatisieren oder zu bestrafen, ist komplett kontraproduktiv», sagte etwa Greg Beales von der Hilfsorganisation Shelter.

Auch die Polizei befremdet Dudleys Forderung: «Wir müssen die Schwächsten der Gesellschaft beschützen, indem wir zusammenarbeiten. Aber jede Behörde sollte sich auf ihre eigenen Zuständigkeiten besinnen», zitiert der «Guardian» einen Sprecher.



(mlr)