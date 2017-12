Polizei entdeckt Auto mit fünf Toten in Fluss

Polnische Rettungskräfte haben fünf Tote in einem Autowrack aus einem Fluss geborgen. Bei den Opfern im südostpolnischen Tryncza handelte es sich um drei seit Montag vermisste junge Frauen und zwei Männer im Alter von 16 bis 27 Jahren.

Dies sagte Polizeisprecherin Ewelina Wrona am Freitagabend nach Angaben der Agentur PAP. Die Opfer waren polnischen Medienberichten zufolge Freunde, sie waren nach einem Treffen am Montag nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Seitdem wurde nach ihnen gesucht.

Das Auto, in dem die jungen Leute zuletzt gesehen worden waren, ortete die Feuerwehr am Freitag am Grund des Flusses Wislok und zog es bei mehrstündigen Bergungsarbeiten an Land. Die Polizei ging von einem tragischen Unfall aus. Die Unglücksursache werde ermittelt.

(sda)