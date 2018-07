Polizei erschiesst bei Unruhen jungen Mann

In der westfranzösischen Stadt Nantes ist es am Dienstagabend nach der Tötung eines jungen Mannes durch die Polizei zu Zusammenstössen gekommen. Wie aus Polizeikreisen verlautete, gab es Auseinandersetzungen zwischen Beamten und mit Molotowcocktails bewaffneten Jugendlichen. Im Stadtteil Breil seien Autos angezündet und ein Einkaufszentrum teilweise in Brand gesteckt worden.

Des barricades ont été dressées. « Ça crame de partout », commentent les habitants descendus dans la rue , hébétés. pic.twitter.com/Lb4bq7Ppod– Marion Lopez (@MarionLpz) 3. Juli 2018

