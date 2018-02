Polizei findet in russischer Botschaft 400 Kilo Kokain

Argentinische Behörden haben gemeinsam mit russischen Ermittlern fünf mutmassliche Mitglieder eines Drogenrings festgenommen. Drei der Verhaftungen seien in Russland erfolgt, sagte die argentinische Ministerin für Sicherheit, Patricia Bullrich, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Buenos Aires.

Bereits im Dezember 2016 hatte der russische Botschafter in Argentinien den Behörden einen Drogenfund gemeldet: In einem Gebäude der diplomatischen Vertretung in Buenos Aires waren 389 Kilogramm in zwölf Koffern versteckt. Vermutlich sollten die Drogen als Diplomatengepäck nach Russland verschickt werden, sagte Bullrich.

Sechster Verdächtiger auf der Flucht

14 Monate hat die gemeinsame Operation mit den russischen Ermittlern gedauert. Nach dem Fund ersetzten die Fahnder das Kokain durch Mehl und rüsteten die Koffer mit GPS-Chips aus, um die Sendungen verfolgen zu können. Später griffen die Ermittler in Argentinien und in Russland zu.

Unter den Verhafteten sei auch ein russischer Funktionär sowie ein argentinischer Polizeibeamter, sagte Bullrich. Ein sechster Verdächtiger sei noch auf der Flucht. Er wird derzeit in Deutschland vermutet.

(chi)