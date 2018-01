Polizei führt 7-Jährigen in Handschellen ab

«Das ist Polizeigewalt», sagt Mercy Alvarez. Ihr Sohn sei aus einer «Laune der Polizisten» heraus in Handschellen gelegt worden. «Er war ruhig, als sie ihn holen kamen», sagt die Mutter zum «Miami Herald».

Das Video der Verhaftung und des anschliessenden Abtransports geht nun viral: Auf Facebook generierte es über 2,4 Millionen Klicks.

Schüler schlug Lehrerin

Grund für den Einsatz am Freitag: Eine Lehrerin hatte den Jungen in der Schulkantine aufgefordert, nicht mit seinem Essen zu spielen, zitiert WPLG Local den Polizeirapport. Als der 7-Jährige der Frau später auf dem Gang begegnet sei, habe er sie geschlagen und getreten, bis beide zu Boden gegangen seien. Dort habe der Junge seinen Angriff fortgesetzt und die Lehrerin an den Haaren gezogen.

Schliesslich konnte der Schüler gebändigt und ins Büro des Schuldirektors zitiert werden. Die alarmierte Polizei brachte ihn von dort aus zu einer psychiatrischen Untersuchung ins Spital – in Handschellen. Einige Stunden später wurde der Junge wieder entlassen. Der ganze Vorfall ist auf Überwachungskameras der Schule festgehalten. Schon zum zweiten Mal innert weniger Monate rief die Schule wegen Verhaltensproblemen des 7-Jährigen die Polizei.

«Mein Sohn hat keine psychische Störung»

«Mein Sohn hat einen Fehler gemacht – und dafür wird er bestraft», sagt Vater Rolando Fuentes zu NBC Miami. «Doch das Verhalten der Polizei ist völlig übertrieben.» Laut dem Polizeibericht war der Vater mit der psychiatrischen Abklärung einverstanden, die Mutter aber nicht: «Mein Sohn hat keine psychische Störung», sagt sie.

Die Eltern überlegen sich, rechtliche Schritte gegen die Polizei einzuleiten. Sie vermuten, der Grund für das aggressive Verhalten ihres Sohnes sei Mobbing in der Schule.

Polizeichef verteidigt Vorgehen

Die rechtliche Grundlage für das Abführen des 7-Jährigen bildet der Gesetzesartikel Baker Act. Laut diesem können Personen gegen ihren Willen untersucht werden, wenn sie in Zukunft «wahrscheinlich schwere Körperverletzungen verursachen».

«Schüler werden zwar selten mithilfe des Baker Act untersucht», sagt Polizeichef Ian Moffett, «in diesem Fall war die Aktion aber gerechtfertigt, um den Jungen davon abzuhalten, sich selbst oder anderen weiteren Schaden zuzufügen». Das Abführen in Handschellen sei Teil der Standard-Ablaufs in solchen Fällen.

