Hat ein 24-Jähriger die Jugendliche getötet?

Nach dem Tod einer 16-Jährigen im niedersächsischen Barsinghausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei in Hannover am Montagabend mitteilte, handelt es sich um einen 24-Jährigen, der die deutsche und die dominikanische Staatsangehörigkeit besitzt. Er sei in Barsinghausen festgenommen worden.

Passanten hatten die tote Jugendliche am Sonntagnachmittag auf einer Grasfläche an der örtlichen Grundschule entdeckt und die Polizei alarmiert. Sie war laut Beamten in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr zuletzt lebend am Bahnhof Barsinghausen gesehen worden.

Die Obduktion ergab, dass sie durch massive Gewalt gegen den Kopf starb, Hinweise auf ein Sexualverbrechen gab es nicht.

