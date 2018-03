117 funktionierte landesweit nicht mehr

Nach dem stundenlangen Ausfall am Sonntag hat das Telefonnetz der Telecom Liechtenstein am Montag schon wieder nicht funktioniert. Erneut waren die Notrufnummer von Polizei, Feuerwehr und Sanität davon betroffen. Nothilfe bot eine Schweizer Nummer.

Die Liechtensteiner Landespolizei gab am Montag via Medienmitteilung die Schweizer Nummer (+41 79 200 17 17) heraus, über die sie erreichbar war. In der Meldung hiess es, die Notrufnummern (Polizei, Feuerwehr, Sanität) funktionierten vorübergehend nicht. Die Störung dauerte bis am frühen Abend. Gegen 19 Uhr hiess es, die Notrufnummern seien wieder erreichbar.

Modernisierung

Bereits am späteren Sonntagvormittag war es im Fürstentum zu einer ganztägigen Grossstörung gekommen. Betroffen davon waren das Festnetz, das mobile Netz sowie das Internet. Die Liechtensteiner Polizei reagierte auf die Bekanntgabe einer Notfallnummer, die auch am Montag wieder publiziert wurde.

Matthias Bieber, Mediensprecher von Telecom Liechtenstein, bestätigte am Montag gegenüber den Onlineportalen der Tageszeitungen, dass es sich um den gleichen Typ von Störung wie am Sonntag handle. Am Sonntag hatte Telecom kommuniziert, Auslöser des Ausfalls seien Modernisierungsarbeiten am Netz gewesen.

Feuerwehr zu spät alarmiert

Wiederum verstärkte die Polizei am Montag die Patrouillentätigkeit. Zudem wurden die Feuerwehrdepots in den Gemeinden besetzt.

Bei einer Störung der Telefonanschlüsse im Fürstentum im Juni letzten Jahres waren die Feuerwehren erst verzögert zu einem Dachbrand in der Gemeinde Planken ausgerückt. Die Landespolizei war damals wegen der fünfstündigen Störung ausserstande, externe Telefonanrufe zu machen oder Alarmierungen durchzuführen.

(oli/sda)