Polizeiauto kracht in PW und bleibt auf Seite liegen

An der Kreuzung Praille-Route des Jeunes in Genf kam es zu einem Unfall zwischen einem Polizei- und einem Privatauto. Der Polizeiwagen kam mit blinkendem Blaulicht und Sirene um die Ecke geschossen und krachte in das andere Fahrzeug. Ergebnis: Ein auf der Seite liegender Beamtenwagen und ein beschädigter SUV mitten auf der Strasse während der Hauptverkehrszeit.

Der Unfall ereignete sich um 8.18 Uhr. Das Fahrzeug der Polizei war selbst auf dem Weg zu einem Unfallort mit Verletzten. Die Ambulanz war bereits vor Ort, nachdem es zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Auto gekommen war, bestätigt Polizeisprecher Jean-Philippe Brandt.

Unfall zwischen Polizeiauto und PW in Genf

Gemäss mehreren Zeugen hätte die Fahrerin des Privatwagens die Avenue de la Praille bei grüner Ampel befahren. Aus noch unbekannten Gründen hatte sie das Polizauto weder gesehen noch gehört. «Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nichts eindeutiges über die Ampelphase und können niemanden vorverurteilen», so Brandt.

(kaf)