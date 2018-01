Quiksilver-Chef im Atlantik verschollen

Der Geschäftsführer des Surf- und Sportbekleidungsunternehmens Quiksilver ist nach einem Bootsausflug südwestlich von Frankreich verschwunden. Die französischen Behörden setzten am Dienstag Boote und Hubschrauber für die Suche nach Pierre Agnès ein. Zuvor war sein Boot leer in der Nähe von Hossegor an die Küste gespült worden. Die Gegend ist für kräftige, oftmals gefährliche Wellen bekannt.

Die Marke Quiksilver ist vor allem wohl Surf- und Outdoor-Fans ein Begriff. Das Unternehmen wurde in Australien gegründet, sitzt heute aber in Huntington Beach, Kalifornien. Agnès war der Chef des europäischen Unternehmenszweigs, bevor er 2015 zum CEO des gesamten Unternehmens ernannt wurde.

