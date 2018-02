Raubopfer stechen auf Angreifer ein

Zwei Männer überfielen in der Nacht auf Montag das Sushi-Restaurant Sushi Fuelin in Segrate, Mailand. Mit der heftigen Gegenwehr des chinesischen Besitzers und seines Angestellten rechneten die Räuber allerdings nicht. Obwohl die beiden mit Pistolen bewaffnet waren, ging der Ladenbesitzer mit einem Sushimesser auf die Angreifer los. Der Zweite eilte – ebenfalls mit einem Sushimesser bewaffnet – seinem Chef zu Hilfe. Sie fügten den Räubern tiefe Schnittwunden zu und konnten sie in die Flucht schlagen.

Die Angreifer schossen allerdings während des Kampfes dreimal auf den Ladenbesitzer. Er wurde nach dem Überfall ins Krankenhaus eingeliefert. Der Inhaber soll sich aber nicht in Lebensgefahr befinden. Sein Angestellter hatte mehr Glück und kam mit Abschürfungen davon.

Die beiden polizeibekannten Kriminellen wurden wegen Raubes und versuchten Mordes festgenommen und in ein Gefängnis überstellt. Die schweren Schnittverletzungen wurden in einem Spital behandelt.

(ver)