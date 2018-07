Rettungswagen verunfallt mit Schwangerer an Bord

In Hamburg hat es einen schweren Unfall eines Rettungswagens mit einer Schwangeren an Bord gegeben: Die Rettungskräfte wollten die Schwangere in die Klinik bringen, als die Ambulanz an einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstiess und umkippte.

Dies teilte die Feuerwehr der Hansestadt am späten Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Fünf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Alle mussten ins Spital eingeliefert werden, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg mit PKW kollidiert, anschliessend auf die Seite gekippt.

5 verletzte Personen in Krankenhäuser befördert. https://t.co/zVQj83PaIB — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 17. Juli 2018

(chk/sda)