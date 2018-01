Roboter tanzen in Strip-Club an der Stange

Da sind Brüste, Hüften und lange Beine, die sich rhythmisch an der Stange bewegen. Eine ganz normale Szene aus einem Stripclub? Nicht dieser Nächte in Las Vegas. Denn die Kurven der Tänzerinnen bestehen aus Metallteilen, die normalerweise für den Autobau benutzt werden: Auf der Bühne stehen Roboter.

Umfrage Wie gefallen Ihnen die Roboter an der Stange? Abgefahren, irgendwie geil.

Ich halte generell nichts von Poledance.

Tanzende Maschinen? Nicht für mich.

Beängstigend und faszinierend zugleich.

Sie treten im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) auf, die jedes Jahr in der Wüstenmetropole stattfindet und Tausenden Technikfans die neusten Innovationen vorstellt und noch nie dagewesene Gadgets schmackhaft macht.

Sexy Abfall

«Ich wollte etwas aus Abfall machen, das sexy ist», sagte der Schöpfer der Maschinen-Stripperinnen, der britische Künstler Giles Walker. Eine Bühne bietet den Robotern der Sapphire Gentlemens Club.

Die CES würden sonst «hauptsächlich Nerds» besuchen, so Peter Feinstein, Manager des riesigen Strip-Etablissements in Vegas. Dieses Jahr habe er etwas bieten wollen, was Männer und Frauen gleichermassen anziehe.

So könnten die Besucher mit den tanzenden Robotern interagieren, Selfies mit ihnen schiessen und ihnen Trinkgeld zustecken. Was die menschlichen Tänzerinnen über ihre neuen Kollegen denken, sehen Sie oben im Video.

(kko/afp)