Schülerin scherzt mit dem Schützen nach der Tat

Ein US-amerikanischer Reporter hat ein Interview mit Alexa Miednik geführt, die zum Zeitpunkt der Schiesserei an der Schule war. Die 17-jährige Schülerin erzählt, wie der Schuldirektor per Lautsprecher alle Klassen aufgefordert habe, das Gebäude zu verlassen. Als sie mit ihren Mitschülern die Treppe hinuntergegangen sei, seien Schüsse zu hören gewesen, und alle seien ausgeflippt.

Auf dem Weg zum Ausgang sei sie dem Verdächtigen Nikolas Cruz begegnet, erzählt Miednik. Sie habe ihn angesprochen, und er habe sehr – «ich weiss nicht, wie das Wort ist, das ich sagen will». An der Mittelschule habe er immer für Ärger gesorgt. Im Scherz habe sie zu ihm gesagt, sie sei überrascht, dass nicht er dahinterstecke. Darauf habe er nur mit einem «Hä?» geantwortet.

Zweiter Schütze involviert

«Wirklich?», fragt der ungläubige Reporter nach. Sie habe also mit dem Schützen gesprochen, als er bereits geschossen habe? «Ja, Sir», bestätigt Miednik. Ob sie keine Angst gehabt habe, will der Reporter wissen. In jenem Moment nicht, erwidert die 17-Jährige. Es sei definitiv noch ein zweiter Schütze involviert gewesen, denn die Schüsse seien aus einem anderen Teil des Gebäudes gekommen, kurz bevor sie mit Cruz gesprochen habe.

Der 19-jährige Nikolas Cruz ist ein ehemaliger Schüler der Higschool in Parkland in Florida. Er war wegen Disziplinlosigkeiten von der Schule geflogen. Ob dieser Ausschluss ein Motiv für die Tat war, müssen erst die Vernehmungen ergeben. Ein Lehrer hatte zuvor Medienvertretern gesagt, der Junge sei als Sicherheitsrisiko angesehen worden und habe schon vor seiner Entlassung das Gelände nicht mit einem Rucksack betreten dürfen.

