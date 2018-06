Mann gibt in Klinik Schuss ab und verletzt Arzt

Der Mann, der am Dienstagnachmittag in einem Dortmunder Krankenhaus auf einen Arzt geschossen hat, ist anscheinend tot. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei einem Mann, der «im Rahmen der Fahndung tot aufgefunden wurde» um den Täter handelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Fahndung wurde demnach eingestellt.

Die Tat ereignete sich gegen 14.00 Uhr im St.-Josefs-Hospital in Dortmund-Hörde. Der Täter gab einen Schuss ab und verletzte einen Arzt lebensgefährlich. Laut Polizei wurde am Tatort eine Schusswaffe gefunden, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um die Tatwaffe handelte.

Über den Täter und sein Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Der Mann flüchtete nach der Bluttat, die Polizei rief die Fahndung aus. Die Leiche des mutmasslichen Täters wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft an dessen Wohnadresse ebenfalls in Hörde aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.



(kaf/afp)