Schwangere muss wegen Abkürzung Busse zahlen

Um beim Umsteigen etwas Zeit zu sparen, wählte eine Frau in der Pariser Metrostation Concorde eine Abkürzung. Dumm nur, dass es sich dabei um einen «Einbahngang» handelte und die Schwangere in die Gegenrichtung lief. Sie wurde kontrolliert und musste eine Busse über 60 Euro zahlen, wie französische Medien berichteten.

Mit einem bissigen Kommentar postete ihr Partner ein Bild der Quittung vergangene Woche auf Twitter. «Bravo für diese Abzocke», schrieb er. Darauf reagierte eine ganze Reihe von Nutzern, die wegen «Falschgehens» ebenfalls angehalten worden waren. In den sozialen Netzwerken entbrannte eine Debatte, ein Nutzer wies darauf hin, dass die Busse sogar höher sei, als wenn die Frau schwarz gefahren wäre. Der ÖV-Nutzerverband FNAUT nannte den Vorfall «total absurd».

Nach der heftigen Kritik sah sich die Pariser Verkehrsgesellschaft zu einem Statement gezwungen: «Diese Kennzeichnung (der Gänge) wurde eingerichtet, um die (Fahrgast-)Ströme bei einer Überfüllung zu lenken und Unfälle zu verhindern», twitterte die RATP. Auch Autofahrern drohe bei Falschnutzen einer Einbahnstrasse eine Busse. Ausserdem stelle die RATP solche sehr selten aus. Die meisten Metro-Gänge in Paris sind in beiden Richtungen zu benutzen. Sind Gänge in einer Richtung gesperrt, ist dies mit einem Schild markiert.

(kko/afp)