Schweizer Ärzte wollen ihre Hände retten

Jeden Tag geht Elisabeth Revol derzeit ins Unversitätsspital Genf (HUG). Dort wird die Alpinistin in der Überdruckkammer mit Sauerstoff versorgt. Dieser soll dem Körper helfen, das geschädigte Gewebe zu regenerieren. Ziel sei es, eine Amputation zu verhindern, schreibt die «Tribune de Génève».

Die französische Bergsteigerin hatte Ende Januar weltweit Schlagzeilen gemacht, weil sie im Himalaja in Not geriet. Beim Aufstieg auf den Nanga Parbat blieb sie auf 7400 Metern über Meer stecken, konnte weder vorwärts noch zurück. Ein Bergsteiger-Team aus Polen konnte sie völlig entkräftet retten. Ihr polnischer Kollege fand am Berg den Tod.

Gewebe und Wunden heilen

Dass Revol noch lebt, gilt als Wunder. Sie erlitt schwere Erfrierungen an ihren Händen und am linken Fuss. Zuerst wurde sie in Islamabad behandelt. Seit Dienstag pendelt sie nun zwischen dem HUG in Genf und dem Hôpitaux des Pays du Mont-Blanc de Sallanches in Frankreich.

Die Überdruckkammern werden vor allem bei Tauchunfällen eingesetzt. Der Sauerstoff ist darin in hoher Konzentration vorhanden und steht unter Druck. Der Körper kann so Gewebe schneller regenerieren und Wunden heilen.

(hal)