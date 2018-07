Schweizer Täter (37) muss 9 Jahre ins Gefängnis

Das Freiburger Landgericht hat den Schweizer J. W.* am Montag im Zusammenhang mit dem Staufener Missbrauchsfall zu 9 Jahren Gefängnis und anschliessender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der 37-Jährige hatte einen neunjährigen Buben mehrfach vergewaltigt.

J.W. bleibe so nach Absitzen seiner Haftstrafe hinter Gittern, sagte der vorsitzende Richter Stefan Bürgelin. Ausserdem müsse er 14' 000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Dieses Geld gehe an das Opfer der Taten.

Christian L.* und Michaela Berrin T.* boten deren Sohn im Internet zur Vergewaltigung an. Mehrere Männer, darunter der Schweizer J. W.* aus Au SG, bezahlten einen dreistelligen Betrag und nahmen das «Angebot» an.

Täter drohte Bub als «Polizist»

Der gelernte Maurer gab sich beim ersten Treffen in einem Wald bei Staufen als Polizist aus, führte der Richter während des Prozesses aus. Der Schweizer «verhörte» den Buben, um glaubhaft zu wirken, drohte ihm, ihn ins Heim zu stecken, sollte er nicht tun, was er verlangte.

Der Lebensgefährte der Mutter, Christian L., war auch bei zwei weiteren Treffen dabei, während der Angeklagte sich an dem Kind vergriff. Der Neunjährige hatte keine Chance, sich zu wehren. Er wurde gefesselt, beleidigt und gedemütigt.

Prozess gegen Eltern läuft

Die Männer filmten ihr Tun mit verschiedenen Kameras, bis zu 30 Minuten lang. W. gab dem Kind nach dem ersten Treffen 50 Euro und ein gebrauchtes Samsung Notebook – ein «Geschenk», das später zu seiner Identifizierung führen sollte.

Erst in der vergangenen Woche verurteilte das Landgericht Karlsruhe einen 44-jährigen Angeklagten aus Schleswig-Holstein zu acht Jahren Haft und anschliessender Sicherungsverwahrung. Bereits mehrere Männer wurden in dem Fall zu Freiheitsstrafen verurteilt. Gleichzeitig läuft in Freiburg noch der Prozess gegen den Stiefvater sowie die Mutter des Jungen.

* Namen der Redaktion bekannt.

(mlr/sda)