Schweizer sitzen nach Schneesturm in USA fest

Ein Schneesturm hat am Donnerstag an der US-Ostküste die Pläne von Tausenden Reisenden durcheinandergewirbelt: Mehr als 3200 Flüge mussten nach Angaben der Webseite Flight Aware gestrichen werden. Vor allem die Flughäfen im Raum New York und in Boston waren stark davon betroffen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Dort mussten mehr als zwei Drittel der geplanten Flüge abgesagt werden.

Nicole Stöckli (34) und Michèle Walliser (38) waren Ende 2017 nach New York gereist, um dort mit zwei Kollegen Silvester zu feiern. Am Donnerstagabend wollten sie vom Flughafen JFK nach Zürich zurückfliegen. Doch auch dieser Flug wurde gestrichen. «Dass er annulliert wurde, erfuhren wir aber erst, nachdem wir unsere Koffer schon eingecheckt hatten», sagt Stöckli zu 20 Minuten.

Rückreise erst am Dienstag möglich

Danach folgten weitere Hiobsbotschaften. Weil es sich beim Schneesturm um höhere Gewalt handelt, wollen die Delta Airlines nichts von einer Entschädigung wissen. Und: «Anders als anfänglich versprochen, bekamen wir auch am Freitag unsere Koffer nicht zurück – das Gepäck-Chaos war offenbar zu gross, um sie aufzufinden», so Stöckli.

Besonders ärgerlich ist für die Schweizerinnen aber: Ihr Rückflug verzögert sich viel mehr als erwartet. «Erst am kommenden Dienstag gibt es einen Flug, in dem es Platz für uns hat.» Alle früheren Maschinen seien bereits ausgebucht. Stöckli: «Würden wir dennoch früher fliegen wollen, müssten wir 3000 Franken pro Person zahlen.»

Den Geburtstag im Flugzeug verbringen

Für die Reisenden ist die um fünf Tage verzögerte Rückkehr ein Problem: Am Montag würden sie wieder am Arbeitsplatz erwartet. Stöckli: «Wir haben Glück, dass unsere Arbeitgeber mit Verständnis darauf reagiert haben, dass wir nicht rechtzeitig zurück sind.» Ungünstig ist ein Rückflug am Dienstag besonders auch für Michèle Walliser. Sie wird an diesem Tag 39-jährig –und könnte sich Schöneres vorstellen, als den Geburtstag im Flugzeug zu feiern.

Sie seien bei weitem nicht die einzigen Schweizer, die gestrandet seien, sagt Stöckli. «Wir sahen auch Familien mit weinenden Kindern.» Etwas Neid empfinde sie gegenüber den Swiss-Passagieren: «Die konnten zwar auch nicht fliegen, aber sie bekamen wenigstens ihr Gepäck zurück.»

Warten bei minus 12 Grad

Sie dagegen hätten sich das Nötigste kaufen müssen. «Beispielsweise hatte ich meine Mütze und Handschuhe im Koffer – und hier ist derzeit minus 12 Grad.» Die garstigen Wetterverhältnisse machten es ihnen nicht einfach, ihre verlängerten Ferien zu geniessen, sagt Stöckli. «Aber dennoch gibt es nun Momente, in denen wir über das Ganze lachen können.»





