Neues Leben für die Kinder aus dem Horror-Haus

Spazieren, Filme anschauen, Glace essen – was für die meisten Amerikaner alltäglich ist, erleben die Turpin-Kinder zum ersten Mal. Sieben der 13 Geschwister, die unter furchtbaren Umständen jahrelang in ihrem Elternhaus im kalifornischen Perris festgehalten wurden, sind vergangenen Donnerstag aus dem Spital entlassen worden.

Die ältesten Geschwister im Alter von 18 bis 29 Jahren verliessen zum ersten Mal das Corona Regional Medical Center, wo sie seit ihrer Befreiung im Januar medizinisch versorgt wurden. Sie seien in ein neues Zuhause auf dem Land gezogen, schreibt ABC News. Ihr Anwalt Jack Osborn beschrieb es als die Geburt in die reale Welt.

Eigene Bettwäsche und Glace

«Sie sind voller Freude über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade erleben», so Osborn. Sie schätzten die neu gewonnene Freiheit, wann immer ihnen danach ist, das Haus verlassen zu können, ebenso wie die Privatsphäre. Zum ersten Mal in ihrem Leben verfügten sie über eigene Bettwäsche und einen eigenen Schrank. Nach wie vor sind sie unter staatlicher Obhut und erhalten verschiedene Therapien.

In den ersten 24 Stunden nach der Entlassung aus dem Spital hätten sie zum ersten Mal Zitrusfrüchte gekostet, Glace und mexikanisches Essen zubereitet – sie würden so ziemlich jedes Essen lieben, das frisch ist, so Osborn. Lasagne gehöre aber zu den Favoriten. Die wenigen Mahlzeiten, die David (57) und Louise Turpin (49) ihren Kindern gewährten, bestanden stets aus Tiefkühlkost.

Doch nicht nur kulinarisch erleben die Geschwister Neues: Sie würden sehr viele Filme schauen, erzählt der Anwalt. «Star Wars» und alles, was irgendwie an die Filmreihe erinnere, sei ihnen am liebsten.

«Sie wollen unabhängig sein»

Die Turpin-Geschwister haben in ihrem neuen Leben einiges vor sich. Einer gut informierten Quelle zufolge war ihre Schulbildung «inexistent». Das Bildungsniveau der 17-Jährigen, der es gelungen war, Alarm zu schlagen, befindet sich demnach auf dem Stand einer Erstklässlerin.

Nichtsdestotrotz hätten seine Klienten viele Pläne, sagt Osborn:

Eine Ausbildung machen, Berufe ergreifen, Autofahren lernen, einen Partner finden. Besonders eines liege ihnen am Herzen: «Sie wollen unabhängig sein», sagt Osborn. Sie wollten als Überlebende gesehen werden, nicht als Opfer.

Im neuen Zuhause kam es auch zu einer freudigen Wiedervereinigung mit dem Familienhund. Mit den sechs jüngeren Geschwistern, die sich in Obhut zweier Pflegefamilien befinden, stehen die Älteren US-Medien zufolge regelmässig via Skype in Kontakt.

Eltern droht 94-jährige Haftstrafe

Die Polizei hatte Mitte Januar das Martyrium der 13 Geschwister beendet. Eine 17-jährige Tochter konnte sich befreien und informierte die Behörden. Den Eltern Louise und David Turpin wird Folter und Kindesmisshandlung vorgeworfen.

Sie sollen ihre Kinder geschlagen, stranguliert und an ihre Betten gekettet haben. Oft hätten sie deswegen nicht auf die Toilette gehen können. Duschen war ihnen nur einmal im Jahr erlaubt, Essen gab es nur einmal pro Tag. Alle bis auf ein zweijähriges Kind waren bei ihrer Befreiung stark unterernährt.

Den Eltern droht eine 94-jährige Haftstrafe. Beide plädierten bei einer ersten Anhörung auf nicht schuldig.

