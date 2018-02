Supermond lässt Venedig austrocknen

Eigentlich droht Venedig eher das Absinken ins Meer wegen des stetig steigenden Meeresspiegels. Doch im Moment ist genau das Gegenteil der Fall: Venedig ist fast ausgetrocknet.

Ursache für den tiefen Wasserstand in der Lagunenstadt ist der ausbleibende Regen. Seit Wochen hat es in Venedig nicht mehr geregnet. Der Januar war in Italien der wärmste seit 250 Jahren. Zudem hat der Supermond den Kanälen den Rest gegeben. Der sorgte nämlich für eine noch stärkere Ebbe als üblich.

Extreme Ebbe treibt Wasser aus Venedigs Kanälen

Nur noch vereinzelte Pfützen zeigen, dass hier vor kurzem Wasser war. Auch die Boote, die im Schlamm feststecken, sind ein Indiz. Derzeit fehlt in Venedig die Touristenattraktion schlechthin: Die Gondoliere mussten wegen des tiefen Meeresspiegels ihr Geschäft vorerst einstellen.

Nun hoffen die Venezianer – und vor allem die Touristen – dass es in Venedig endlich wieder regnet.

(fur)