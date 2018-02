Swiss-Flugzeug muss in Marseille zwischenlanden

Eigentlich geht der Flug LX1956 von Barcelona nach Zürich. Wegen einer Warnmeldung des Flugsteuerungssystems ist das Swiss-Flugzeug des Typs Airbus A321-111 am Donnerstag um ca. 21:20 in Marseille zwischengelandet. Die Landung sei aus Sicherheitsgründen erfolgt, sagt Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek gegenüber 20 Minuten. Die Crew habe einen verdächtigen Geruch in Cockpit und Kabine wahrgenommen, die genaue Ursache müsse noch abgeklärt werden.

emergency vehicles standing around #LX1957. It will stay grounded for the time being, passengers being rebooked pic.twitter.com/3GJ7JjYmde– Simeon Lüthi (@zuerichspotter) February 22, 2018

Die Passagiere werden die Nacht im Hotel in Marseille verbringen. Morgen früh werde nach einer Möglichkeit gesucht, sie nach Zürich zu bringen, sagt Ptassek.

(chi)