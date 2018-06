Swiss-Maschine muss in München zwischenlanden

Der Swiss-Flug LX 188 von Zürich nach Shanghai musste am Montagnachmittag in München zwischenlanden. «Auf dem Flug ist es zu einer Rauchentwicklung gekommen», sagt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott zu Blick.ch.

In München stand die Flughafen-Feuerwehr schon bereit. Die Landung des Airbus A340 verlief laut Fuhlrott ohne Probleme. Ihr zufolge ist bei dem Vorfall niemand verletzt worden, Passagiere und Crew konnten das Flugzeug «über den normalen Weg verlassen».

Aktuell werde die Weiterreise für die Passagiere organisiert.

LX188 to PVG had to divert to MUC@Easyspotting @zrhspot pic.twitter.com/VLbwNNx4q3