Swiss streicht wegen Sturm zehn US-Flüge

Der vierte Schneesturm binnen drei Wochen hat den Nordosten der USA erneut mit einer weissen Schneedecke überzogen. Landesweit wurden am Mittwoch mehr als 4400 Flüge gestrichen, auch mit Start- oder Zielort Schweiz. Mehrere Schulen und Bundesbehörden blieben zu.

Allein an den New Yorker Flughäfen wurden 2200 Flüge abgesagt. Am Flughafen JFK, dem Hauptzielflughafen für Reisende aus dem Ausland, fielen etwas mehr als die Hälfte der Flüge aus. Am internationalen Flughafen Newark im angrenzenden Bundesstaat New Jersey wurden mehr als 70 Prozent der Flüge annulliert. In der Hauptstadt Washington wurden laut FlightAware 40 Prozent der Flüge am Reagan National Airport gestrichen.

Swiss streicht zehn Flüge

Die Fluggesellschaft Swiss annullierte am Mittwoch nach eigenen Angaben zehn Flüge zwischen der Schweiz und New York respektive Boston.

Winter storm at US East Coast: A winter storm at the US East Coast affects our timetable. Several flights to/from New York and Boston are cancelled. Please visit our timetable before you head to the airport: https://t.co/tS0qbCIDcc– Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) 21. März 2018

Wegen des Schneesturms Toby wurden in New York bis Mittwochabend bis zu 45 Zentimeter Schnee erwartet. New Yorks Bürgermeister rief die rund 8,5 Millionen Einwohner der Stadt auf, am Abend möglichst zu Hause zu bleiben.

Am New Yorker Broadway sollten die Shows trotz des Wetters stattfinden, Popstar Justin Timberlake sagte allerdings ein für Mittwoch geplantes Konzern im Madison Square Garden ab.

Der Nationale Wetterdienst warnte vor starken Winden sowie vor möglichen Stromausfällen und umknickenden Bäumen in New York, New Jersey und Connecticut. Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, hatte bereits von Dienstagabend bis Donnerstagfrüh den Notstand ausgerufen.

