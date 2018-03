Polizei jagt Täter nach Schüssen an US-Uni

An einer Hochschule im US-Bundesstaat Michigan sind am Freitag zwei Menschen erschossen worden. Die Polizei riegelte das Gebiet um die Central Michigan University grossräumig ab.

Der Täter ergriff die Flucht. Die Universität rief alle Anwesenden dazu auf, Schutz zu suchen. Der Unterricht in allen Klassen auf dem ganzen Campus wurde abgebrochen.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.– Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Hochschulleitung weder um Studenten noch Beschäftigte der Universität. Wer die Opfer sind, ist bislang unklar. Daneben gebe keine weiteren Verletzten. Die Ermittler gehen von einem Streit als Tatmotiv aus.

Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Mann. Die Polizei stuft den Flüchtigen als bewaffnet und gefährlich ein. Sie durchforstete den Campus und umliegende Gebiete. Polizeihelikopter kreisten über dem Gebiet.

UPDATE: The suspect is a black male and considered armed and dangerous. More information will be shared as it becomes available.– City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) March 2, 2018

Ein Student schrieb auf Twitter, er habe vier Schüsse gehört, zwei Personen seien tot.

Student says 4 shot, 2 Dead at Central Michigan University. Suspect on loose. Live Breaking Coverage on @WWJ950@CMUniversity– Tom Jordan (@TomJordanNews) March 2, 2018

Die Polizei gab eine Warnung an die Studenten und Dozenten auf dem Campus heraus. «Verstecken Sie sich und bleiben sie alarmiert.»

Es ist bereits die neunte Schiesserei an einer US-Schule in diesem Jahr. Studenten der Central Michigan University schrieben auf Twitter gegen die Waffengewalt an US-Schulen an. «Das ist unsere Heimat und unsere Schule. Wir brauchen eine Veränderung», twitterte eine Studentin.

This is our HOME and our SCHOOL. We need change. #prayforcmu– Sammy (@sjodoin1) March 2, 2018

Der 19-Jährige Verdächtige war der Polizei bekannt. In der Nacht vor der Tat wurde er mit einem Drogenproblem von der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Er hatte eine Überdosis oder eine körperliche Reaktion auf Rauschgifteinnahme, so die Polizei.

Die Central Michigan University ist eine staatliche Universität in Mount Pleasant im US-Bundesstaat Michigan. Mehr als 20'000 Studenten sind dort eingeschrieben. Der Ort liegt zweieinhalb Autostunden nordöstlich von Detroit.

(oli/sda/afp)